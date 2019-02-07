Синоптик рассказала, когда в Украине начнется потепление

Очередная волна потепления в Украине ожидается на следующей неделе.

На следующей неделе в Украине потеплеет / Фото УНИАН

После небольшого похолодания 11-12 февраля в Украину придет очередное потепление.

Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

По ее словам, нынешнее похолодание будет небольшим, но ощутимым.

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"Направление ветра поменяется с южного, юго-восточного на северное, северо-западное. Северные потоки принесут похолодание ночью до -1...-5 градусов. В северо-восточной части Украины, а именно на Сумщине, Харьковщине, Луганщине, столбики термометров опустятся в конце недели до -4...-10 градусов. Дневная температура воздуха все равно будет оставаться с "плюсами" и будет колебаться в пределах +1...+3 градусов", - пишет она.

Теплее всего будет на юге Украины. Ночью предполагается около нуля, днем +4...+9 градусов, в Крыму +7...+12 градусов.

В четверг, 7 февраля, на востоке и в центре Украины ожидаются мокрый снег и дождь. На остальной территории существенные осадки маловероятны.

8 февраля очередной атмосферный фронт из Польши принесет дождь и мокрый снег в западные области Украины. 9 февраля и ночью 10 февраля осадки ожидаются в западной части, на севере и в центральных областях. Сухо также будет днем 10 февраля на значительной части территории Украины.

На следующей неделе в Украину придет очередная волна потепления. 11-12 февраля в дневные часы ожидается постепенное повышение температуры до +3...+7 градусов, на юге и в западных областях до +5...+11 градусов. В понедельник везде будет царить сухая погода, лишь на западе пройдут дожди, 12 февраля осадки распространятся на большую часть территории Украины.

А вот 13-14 февраля вновь похолодает на 2-6 градусов. Осадки предполагаются в виде мокрого снега.

По прогнозу Диденко, погода в Киеве до конца текущей недели будет свежей, ночью ожидаются небольшие морозы, -1...-5 градусов, днем столбики термометров будут колебаться около нуля или в пределах небольших "плюсов". 8 февраля в столице будет сухо, 9 февраля выпадет мокрый снег, 10 февраля осадки прекратятся. В течение 11-12 февраля потеплеет до +2...+6 градусов, 13-14 февраля вновь похолодает на 2-4 градуса. В понедельник в Киеве будет сухо, в дальнейшем будет преобладать влажная погода, дождь или мокрый снег, в зависимости от температуры воздуха.

Напомним, в четверг, 7 февраля, в Украине похолодает, местами днем до +4°.