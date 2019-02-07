В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +1°

08:30, 7 февраля 2019
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Вечером в столице температура до -1°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 7 февраля в Киеве без осадков, днем температура до +1°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 3,3 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:26, а зайдет в 16:58.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 февраля, в Украине похолодает, местами ночью до -7°.

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Теги: #погода#Київ
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