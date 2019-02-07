В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +1°
Вечером в столице температура до -1°.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 февраля в Киеве без осадков, днем температура до +1°.
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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 3,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:26, а зайдет в 16:58.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 февраля, в Украине похолодает, местами ночью до -7°.
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- Житомир+2°... -4°
- Запорожье+1°... -3°
- Ивано-Франковск+4°... -6°
- Киев+1°... -5°
- Кировоград0°... -5°
- Луганск-1°... -6°
- Луцк+2°... -3°
- Львов+3°... -3°
- Николаев+3°... -3°
- Одесса+3°... -3°
- Полтава0°... -7°
- Ровно+2°... -4°
- Симферополь0°... -3°
- Сумы0°... -8°
- Тернополь+1°... -4°
- Харьков+1°... -6°
- Херсон+2°... -3°
- Хмельницкий+1°... -5°
- Черкассы+1°... -5°
- Чернигов+1°... -7°
- Черновцы+4°... -4°
Виргиния, США
+ 8 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+7 °
Влажность:92 %
Давление:753 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков:31 %
Восход:07:10
Закат17:37
Видимость:1.2 км
Фаза луны:
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