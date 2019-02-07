Погода на сегодня: в Украине без осадков, на западе температура до +4° (карта)

08:00, 7 февраля 2019
30
0

В Украине сегодня похолодает.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 7 февраля, в Украине похолодает, местами днем до +4°.

Весна близко: в заповеднике Аскания-Нова зацвели подснежники (фото)

Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до 0°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +3°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +4°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +1°. В центре без осадков, температура до +2°.

Прогноз на 7 февраля / УНИАН
Прогноз на 7 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 7 февраля - Григорий Богослов. Какая погода будет до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#похолодание
Читайте также
Погода на сегодня: в Украине без осадков, на западе температура до +4° (карта) Погода на сегодня: в Украине без осадков, на западе температура до +4° (карта)
В Киеве завтра температура до +1°, без осадков В Киеве завтра температура до +1°, без осадков
Завтра в Украине похолодает, ночью местами температура до -7° (видеопрогноз) Завтра в Украине похолодает, ночью местами температура до -7° (видеопрогноз)
Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Наводнение в Австралии: погибли два человека (видео) Наводнение в Австралии: погибли два человека (видео)
В Румынию в феврале пришла весна В Румынию в феврале пришла весна
Первый уровень опасности: украинцев предупреждают о тумане и гололедице Первый уровень опасности: украинцев предупреждают о тумане и гололедице

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 8 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
92 %
753 мм
2.7 м/с
31 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять