Погода на сегодня: в Украине без осадков, на западе температура до +4° (карта)

В Украине сегодня похолодает.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 7 февраля, в Украине похолодает, местами днем до +4°.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до 0°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +3°.

На западе Украины без осадков. Температура до +4°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +1°. В центре без осадков, температура до +2°.

Прогноз на 7 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 7 февраля - Григорий Богослов. Какая погода будет до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.

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