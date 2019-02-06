В Киеве завтра температура до +1°, без осадков
В столице завтра похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 февраля в Киеве без осадков, днем температура до +1°.
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Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 3,3 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:26, а зайдет в 16:58.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 февраля, в Украине похолодает, местами ночью до -7°.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -1°
- Днепр+2°... -3°
- Донецк-1°... -4°
- Житомир+2°... -1°
- Запорожье+3°... -3°
- Ивано-Франковск+3°... -5°
- Киев+1°... -1°
- Кировоград+1°... -2°
- Луганск0°... -3°
- Луцк+3°... -2°
- Львов+3°... -3°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+1°... -4°
- Ровно+2°... -3°
- Симферополь+8°... -2°
- Сумы+1°... -5°
- Тернополь+1°... -4°
- Харьков+1°... -5°
- Херсон+4°... -2°
- Хмельницкий+1°... -5°
- Черкассы+1°... -3°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+3°... -3°
Виргиния, США
+ 7 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+7 °
Влажность:99 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков:52 %
Восход:07:11
Закат17:36
Видимость:16 км
Фаза луны:
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