В Киеве завтра температура до +1°, без осадков

17:00, 6 февраля 2019
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В столице завтра похолодает.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 7 февраля в Киеве без осадков, днем температура до +1°.

Первый уровень опасности: украинцев предупреждают о тумане и гололедице

Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 3,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:26, а зайдет в 16:58.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 февраля, в Украине похолодает, местами ночью до -7°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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