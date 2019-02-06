Завтра в Украине похолодает, ночью местами температура до -7° (видеопрогноз)

16:30, 6 февраля 2019
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По всей стране завтра без осадков.

Завтра в Украине похолодает / УНИАН
Завтра в Украине похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 7 февраля, в Украине похолодает, местами ночью до -7°.

Первый уровень опасности: украинцев предупреждают о тумане и гололедице

Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -6°, днем до 0°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -3°, днем до +3°. 

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -7°, днем до +4°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -7°, днем до +1°. В центре без осадков, температура ночью до -6°, днем до +2°.

Согласно народному прогнозу, 7 февраля - Григорий Богослов. Какая погода будет до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#похолодание
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