Завтра в Украине похолодает, ночью местами температура до -7° (видеопрогноз)
По всей стране завтра без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 7 февраля, в Украине похолодает, местами ночью до -7°.
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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -6°, днем до 0°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -3°, днем до +3°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -7°, днем до +4°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до -7°, днем до +1°. В центре без осадков, температура ночью до -6°, днем до +2°.
Согласно народному прогнозу, 7 февраля - Григорий Богослов. Какая погода будет до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -1°
- Днепр+2°... -3°
- Донецк-1°... -4°
- Житомир+2°... -1°
- Запорожье+3°... -3°
- Ивано-Франковск+3°... -5°
- Киев+1°... -1°
- Кировоград+1°... -2°
- Луганск0°... -3°
- Луцк+3°... -2°
- Львов+3°... -3°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+1°... -4°
- Ровно+2°... -3°
- Симферополь+8°... -2°
- Сумы+1°... -5°
- Тернополь+1°... -4°
- Харьков+1°... -5°
- Херсон+4°... -2°
- Хмельницкий+1°... -5°
- Черкассы+1°... -3°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+3°... -3°