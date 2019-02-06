Шторм "Лусиан" принес сильные снегопады в США (видео)
Из-за шторма без света остались 30 тысяч домов.
Зимний шторм "Лусиан" принес снегопады в штаты Западного побережья США.
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Непогода охваила регионы от гор Сьерра-Невада в штате Калифорния до Сиэтла в штате Вашингтон, передает The Weather Channel.
Из-за шторма были закрыты участки автотрасс, отменены авиарейсы. Без света остались 30 тысяч домов.
This storm is no joke. Whiteout conditions all throughout the Sierra with heavy snow falling. Please avoid travel if possible. https://t.co/2BbQLztxN4pic.twitter.com/PZo3pShqyG— Caltrans District 3 (@CaltransDist3) 5 февраля 2019 г.
Напомним, из-за сильного снегопада около 240 рейсов были отменены 3 февраля в международном аэропорту имени Франца-Йозефа Штрауса в Мюнхене.
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