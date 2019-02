Шторм "Лусиан" принес сильные снегопады в США (видео)

Из-за шторма без света остались 30 тысяч домов.

Непогода охваила регионы от гор Сьерра-Невада в штате Калифорния до Сиэтла в штате Вашингтон, передает The Weather Channel.

Из-за шторма были закрыты участки автотрасс, отменены авиарейсы. Без света остались 30 тысяч домов.

This storm is no joke. Whiteout conditions all throughout the Sierra with heavy snow falling. Please avoid travel if possible. https://t.co/2BbQLztxN4pic.twitter.com/PZo3pShqyG