Шторм "Лусиан" принес сильные снегопады в США (видео)

15:47, 6 февраля 2019
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Из-за шторма без света остались 30 тысяч домов.

США пострадали от зимнего шторма / twitter.com/rcarlmark
США пострадали от зимнего шторма / twitter.com/rcarlmark

Зимний шторм "Лусиан" принес снегопады в штаты Западного побережья США.

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Непогода охваила регионы от гор Сьерра-Невада в штате Калифорния до Сиэтла в штате Вашингтон, передает The Weather Channel.

Из-за шторма были закрыты участки автотрасс, отменены авиарейсы. Без света остались 30 тысяч домов.

Напомним, из-за сильного снегопада около 240 рейсов были отменены 3 февраля в международном аэропорту имени Франца-Йозефа Штрауса в Мюнхене.

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Теги: #погода#США#шторм
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