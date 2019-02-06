Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
В среду, 6 февраля, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохранится лавинная опасность 3 уровня.
В Киеве сегодня пройдет снег, температура днем до +1°
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"6 февраля в горах и на высокогорье Ивано-Франковской, восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
В горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
Напомним, 6 февраля в Украине будет тепло, местами пройдет снег.
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