Сухо и даже солнечно: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в четверг

Потепление в Украине ожидается с 9 февраля.

В Украине завтра будет солнечно / УНИАН

В четверг, 7 февраля, из-за влияния антициклона погода в Украине будет сухой.

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Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Завтра, 7 февраля, антициклон над Украиной. А это значит, что будет сухо и местами даже солнечно. Разве на Харьковщине и Сумщине возможен небольшой снег. На дорогах похолодание укрепит гололеда", - пишет она.

По словам Диденко, ночью в Украине ожидается -1...-5 градусов, завтра днем от 1 мороза до 3 тепла, в южной части 3-8 градусов тепла.

Погода в Киеве завтра будет сухой, ночью -2...-5 градусов, днем около нуля.

Также синоптик сообщает, что 7 и 8 февраля в Украине будет холодно, а в воскресенье, 9 февраля, потеплеет.

Напомним, в среду, 6 февраля, в Украине ожидаются туманы и гололедица, объявлен первый уровень опасности.