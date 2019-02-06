Сухо и даже солнечно: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в четверг
Потепление в Украине ожидается с 9 февраля.
В четверг, 7 февраля, из-за влияния антициклона погода в Украине будет сухой.
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Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Завтра, 7 февраля, антициклон над Украиной. А это значит, что будет сухо и местами даже солнечно. Разве на Харьковщине и Сумщине возможен небольшой снег. На дорогах похолодание укрепит гололеда", - пишет она.
По словам Диденко, ночью в Украине ожидается -1...-5 градусов, завтра днем от 1 мороза до 3 тепла, в южной части 3-8 градусов тепла.
Погода в Киеве завтра будет сухой, ночью -2...-5 градусов, днем около нуля.
Также синоптик сообщает, что 7 и 8 февраля в Украине будет холодно, а в воскресенье, 9 февраля, потеплеет.
Напомним, в среду, 6 февраля, в Украине ожидаются туманы и гололедица, объявлен первый уровень опасности.
Погода в Украине
- Винница+1°... -1°
- Днепр+2°... -3°
- Донецк-1°... -4°
- Житомир+2°... -1°
- Запорожье+2°... -3°
- Ивано-Франковск+3°... -5°
- Киев+1°... -1°
- Кировоград+1°... -2°
- Луганск0°... -3°
- Луцк+3°... -2°
- Львов+2°... -3°
- Николаев+4°... -2°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+1°... -4°
- Ровно+2°... -3°
- Симферополь+9°... -2°
- Сумы+1°... -5°
- Тернополь+1°... -4°
- Харьков+1°... -5°
- Херсон+4°... -2°
- Хмельницкий+1°... -5°
- Черкассы+1°... -3°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+3°... -3°