Наводнение в Австралии: погибли два человека (видео)

Из-за наводнений эвакуированы около тысячи жителей.

Австралия пострадала от наводнения / twitter.com/allysonhorn

Жертвами сильнейшего наводнения в Австралии стали два человека.

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За 7 дней в районе города Таунсвилл выпало 1,8 м осадков. Подтоплены тысячи домов. Из-за наводнений пока эвакуированы около тысячи жителей, передает Stormnews со ссылкой на ABC.

Пока известно о двух жертвах наводнения. Метеорологи предупреждают, что сильные осадки в регионе продолжатся. В спасательных операциях задействованы пожарные, полиция, армия и ВВС.

Drone vision of the Burdekin River in flood over Macrossan Bridge, west of #Townsville—taken by Charters Towers Regional Council. There are numerous warnings in effect around the region: Stay up to date https://t.co/CQJkcaE1rm. @QldFES#TownsvilleFloods#BigWet#QldFloodspic.twitter.com/O8SCmOuTcr — Bureau of Meteorology, Queensland (@BOM_Qld) 4 февраля 2019 г.

Напомним, число жертв наводнений, оползней и ураганов в центральной индонезийской провинции Сулавеси увеличилось до 68 человек.