Наводнение в Австралии: погибли два человека (видео)

11:50, 6 февраля 2019
35
0

Из-за наводнений эвакуированы около тысячи жителей.

Австралия пострадала от наводнения / twitter.com/allysonhorn
Австралия пострадала от наводнения / twitter.com/allysonhorn

Жертвами сильнейшего наводнения в Австралии стали два человека.

В Боливии шесть человек стали жертвами схода оползня

За 7 дней в районе города Таунсвилл выпало 1,8 м осадков. Подтоплены тысячи домов. Из-за наводнений пока эвакуированы около тысячи жителей, передает Stormnews со ссылкой на ABC.

Пока известно о двух жертвах наводнения. Метеорологи предупреждают, что сильные осадки в регионе продолжатся. В спасательных операциях задействованы пожарные, полиция, армия и ВВС.

Напомним, число жертв наводнений, оползней и ураганов в центральной индонезийской провинции Сулавеси увеличилось до 68 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #наводнение#Австралия
Читайте также
Наводнение в Австралии: погибли два человека (видео) Наводнение в Австралии: погибли два человека (видео)
В Румынию в феврале пришла весна В Румынию в феврале пришла весна
В Киеве завтра пройдет снег, днем температура до +1° В Киеве завтра пройдет снег, днем температура до +1°
Завтра в Украине похолодает, на севере и востоке местами пройдет снег (видеопрогноз) Завтра в Украине похолодает, на севере и востоке местами пройдет снег (видеопрогноз)
Киевских водителей предупреждают о снегопаде и гололедице Киевских водителей предупреждают о снегопаде и гололедице
Похолодание и мокрый снег: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Похолодание и мокрый снег: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
В Боливии шесть человек стали жертвами схода оползня В Боливии шесть человек стали жертвами схода оползня

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 3 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
100 %
756 мм
4.6 м/с
52 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять