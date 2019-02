Наводнение в Австралии: погибли два человека (видео)

Из-за наводнений эвакуированы около тысячи жителей.

За 7 дней в районе города Таунсвилл выпало 1,8 м осадков. Подтоплены тысячи домов. Из-за наводнений пока эвакуированы около тысячи жителей, передает Stormnews со ссылкой на ABC.

Пока известно о двух жертвах наводнения. Метеорологи предупреждают, что сильные осадки в регионе продолжатся. В спасательных операциях задействованы пожарные, полиция, армия и ВВС.

