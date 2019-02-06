Весна близко: в заповеднике Аскания-Нова зацвели подснежники (фото)

Теплая зима на Херсонщине сопровождается температурными рекордами.

В заповеднике Аскания-Нова зацвели подснежники / newday.kherson.ua, Виктор Гавриленко

В первые дни февраля в биосферном заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области зацвели подснежники.

Читайте также Харьковский сурок Тимка напророчил позднюю весну (фоторепортаж, видео)

В старой части дендропарка уже цветут тысячи растений, сообщает "Новый день".

Отмечается, что теплая зима на Херсонщине сопровождается и настоящими погодными рекордами. По данным областного Гидрометцентра, 4 февраля температура воздуха в крае достигла 13,2 градусов Цельсия, что является максимумом за последние семьдесят лет.

Напомним, в Румынию необычно рано пришла весна. Было так тепло, что расцвели подснежники.