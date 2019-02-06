Весна близко: в заповеднике Аскания-Нова зацвели подснежники (фото)

10:52, 6 февраля 2019
120
0

Теплая зима на Херсонщине сопровождается температурными рекордами.

В заповеднике Аскания-Нова зацвели подснежники / newday.kherson.ua, Виктор Гавриленко
В заповеднике Аскания-Нова зацвели подснежники / newday.kherson.ua, Виктор Гавриленко

В первые дни февраля в биосферном заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области зацвели подснежники.

Харьковский сурок Тимка напророчил позднюю весну (фоторепортаж, видео)

В старой части дендропарка уже цветут тысячи растений, сообщает "Новый день".

Отмечается, что теплая зима на Херсонщине сопровождается и настоящими погодными рекордами. По данным областного Гидрометцентра, 4 февраля температура воздуха в крае достигла 13,2 градусов Цельсия, что является максимумом за последние семьдесят лет. 

Напомним, в Румынию необычно рано пришла весна. Было так тепло, что расцвели подснежники.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#весна#подснежники
Читайте также
В Румынию в феврале пришла весна В Румынию в феврале пришла весна
В Киеве сегодня пройдет снег, температура днем до +1° В Киеве сегодня пройдет снег, температура днем до +1°
Погода на сегодня: в Украине будет тепло, местами пройдет снег (карта) Погода на сегодня: в Украине будет тепло, местами пройдет снег (карта)
Завтра в Украине похолодает, на севере и востоке местами пройдет снег (видеопрогноз) Завтра в Украине похолодает, на севере и востоке местами пройдет снег (видеопрогноз)
Число погибших в результате торнадо на Кубе возросло до шести человек Число погибших в результате торнадо на Кубе возросло до шести человек
Похолодание и мокрый снег: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Похолодание и мокрый снег: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Жителей Украины предупреждают о тумане и гололедице Жителей Украины предупреждают о тумане и гололедице

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 4 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
99 %
756 мм
3.8 м/с
52 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять