Весна близко: в заповеднике Аскания-Нова зацвели подснежники (фото)
Теплая зима на Херсонщине сопровождается температурными рекордами.
В первые дни февраля в биосферном заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области зацвели подснежники.
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В старой части дендропарка уже цветут тысячи растений, сообщает "Новый день".
Отмечается, что теплая зима на Херсонщине сопровождается и настоящими погодными рекордами. По данным областного Гидрометцентра, 4 февраля температура воздуха в крае достигла 13,2 градусов Цельсия, что является максимумом за последние семьдесят лет.
Напомним, в Румынию необычно рано пришла весна. Было так тепло, что расцвели подснежники.
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