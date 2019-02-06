В Румынию в феврале пришла весна

Температура достигала +17 градусов.

В Румынии зацвели подснежники / Фото УНИАН

В Румынию необычно рано пришла весна. Было так тепло, что расцвели подснежники.

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Минувшие выходные стали самыми теплыми днями для начала февраля за последние 60 лет. Воздух прогрелся до 17 градусов по Цельсию, сообщает Euronews.

Местные жители радуются такой погоде и выходят гулять на улицы.

В то же время метеорологи прогнозируют, что зима вернется в Румынию к конце текущей недели.

Напомним, погода в Украине в марте будет холодной, ночные заморозки будут доходить до -13 градусов.