В Румынию в феврале пришла весна

10:35, 6 февраля 2019
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Температура достигала +17 градусов.

В Румынии зацвели подснежники / Фото УНИАН
В Румынии зацвели подснежники / Фото УНИАН

В Румынию необычно рано пришла весна. Было так тепло, что расцвели подснежники.

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Минувшие выходные стали самыми теплыми днями для начала февраля за последние 60 лет. Воздух прогрелся до 17 градусов по Цельсию, сообщает Euronews.

Местные жители радуются такой погоде и выходят гулять на улицы.

В то же время метеорологи прогнозируют, что зима вернется в Румынию к конце текущей недели.

Напомним, погода в Украине в марте будет холодной, ночные заморозки будут доходить до -13 градусов.

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Теги: #погода#Румыния
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