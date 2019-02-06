В Румынию в феврале пришла весна
Температура достигала +17 градусов.
В Румынию необычно рано пришла весна. Было так тепло, что расцвели подснежники.
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Минувшие выходные стали самыми теплыми днями для начала февраля за последние 60 лет. Воздух прогрелся до 17 градусов по Цельсию, сообщает Euronews.
Местные жители радуются такой погоде и выходят гулять на улицы.
В то же время метеорологи прогнозируют, что зима вернется в Румынию к конце текущей недели.
Напомним, погода в Украине в марте будет холодной, ночные заморозки будут доходить до -13 градусов.
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