Первый уровень опасности: украинцев предупреждают о тумане и гололедице

Гололеда нет только на юге Украины.

В Украине сегодня ожидается туман / УНИАН

В среду, 6 февраля, в Украине ожидаются туманы и гололедица, объявлен первый уровень опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"6 февраля в большинстве центральных, южных и восточных областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый), местами гололед; на дорогах страны, кроме юга, местами гололедица", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 февраля в Украине будет тепло, местами пройдет снег.