В Киеве сегодня пройдет снег, температура днем до +1°
Вечером в столице до 0°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 6 февраля, в Киеве пройдет снег, днем температура до +1°.
Киевских водителей предупреждают о снегопаде и гололедице
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 3,8 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:27, а зайдет в 16:57.
Как сообщал УНИАН, 6 февраля в Украине похолодает, местами пройдет снег.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -3°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк+2°... -4°
- Житомир+2°... -2°
- Запорожье+5°... -2°
- Ивано-Франковск+3°... -4°
- Киев+1°... -1°
- Кировоград+1°... -2°
- Луганск0°... -4°
- Луцк+2°... -2°
- Львов+2°... -4°
- Николаев+6°... 0°
- Одесса+6°... -1°
- Полтава+1°... -4°
- Ровно+1°... -4°
- Симферополь+10°... -1°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь+1°... -3°
- Харьков+1°... -4°
- Херсон+6°... -2°
- Хмельницкий+1°... -3°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+3°... -1°
Виргиния, США
+ 6 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+5 °
Влажность:100 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:52 %
Восход:07:11
Закат17:36
Видимость:16 км
Фаза луны:
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