В Киеве сегодня пройдет снег, температура днем до +1°

08:30, 6 февраля 2019
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Вечером в столице до 0°.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 6 февраля, в Киеве пройдет снег, днем температура до +1°.

Киевских водителей предупреждают о снегопаде и гололедице

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. Температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 3,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:27, а зайдет в 16:57.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля в Украине похолодает, местами пройдет снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #снег#Киев#погода
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