Погода на сегодня: в Украине будет тепло, местами пройдет снег (карта)
На юге температура до +12°.
Согласно данным Погода УНИАН, 6 февраля в Украине будет тепло, местами пройдет снег.
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Погода в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков, температура до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +12°.
На западе Украины без осадков. Температура до +4°.
В северных областях пройдет снег. Температура до +2°. В центре практически без осадков, температура до +4°.
Согласно народному прогнозу, 6 февраля - Ксении-полухлебницы (Аксиньи), полузимницы. Ксении - перелом зимы. Этот день называли в народе весноуказатель, поскольку считалось: какова Аксинья, такова будет и весна.
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Погода в Украине
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- Николаев+6°... 0°
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- Полтава+1°... -4°
- Ровно+1°... -4°
- Симферополь+10°... -1°
- Сумы+1°... -4°
- Тернополь+1°... -3°
- Харьков+1°... -4°
- Херсон+6°... -2°
- Хмельницкий+1°... -3°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+3°... -1°
Виргиния, США
+ 7 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+6 °
Влажность:100 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:52 %
Восход:07:11
Закат17:36
Видимость:16 км
Фаза луны:
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