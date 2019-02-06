Погода на сегодня: в Украине будет тепло, местами пройдет снег (карта)

На юге температура до +12°.

В Украине местами пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 6 февраля в Украине будет тепло, местами пройдет снег.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков, температура до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +12°.

На западе Украины без осадков. Температура до +4°.

В северных областях пройдет снег. Температура до +2°. В центре практически без осадков, температура до +4°.

Прогноз на 6 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 6 февраля - Ксении-полухлебницы (Аксиньи), полузимницы. Ксении - перелом зимы. Этот день называли в народе весноуказатель, поскольку считалось: какова Аксинья, такова будет и весна.

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