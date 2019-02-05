В Киеве завтра пройдет снег, днем температура до +1°

17:00, 5 февраля 2019
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Вечером в столице до 0°.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН
В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 6 февраля, в Киеве пройдет снег, днем температура до +1°.

Погода на сегодня: в Украине будет тепло и почти без осадков

Погода в Киеве. Температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 3,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:27, а зайдет в 16:57.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля в Украине похолодает, местами пройдет снег.

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Теги: #снег#Киев#погода
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