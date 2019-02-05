В Киеве завтра пройдет снег, днем температура до +1°
Вечером в столице до 0°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 6 февраля, в Киеве пройдет снег, днем температура до +1°.
Погода на сегодня: в Украине будет тепло и почти без осадков
Погода в Киеве. Температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 3,8 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 07:27, а зайдет в 16:57.
Как сообщал УНИАН, 6 февраля в Украине похолодает, местами пройдет снег.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -1°
- Днепр+3°... -2°
- Донецк+2°... -4°
- Житомир+1°... 0°
- Запорожье+6°... -2°
- Ивано-Франковск+3°... -2°
- Киев+1°... -2°
- Кировоград+2°... 0°
- Луганск+1°... -6°
- Луцк+1°... -1°
- Львов+2°... -3°
- Николаев+5°... +1°
- Одесса+6°... +2°
- Полтава+2°... 0°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь+14°... +1°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+1°... -1°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+5°... 0°
- Хмельницкий0°... -1°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов+1°... -1°
- Черновцы+3°... -1°
Виргиния, США
+ 2 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+2 °
Влажность:90 %
Давление:753 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:12
Закат17:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
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