В Киеве завтра пройдет снег, днем температура до +1°

Вечером в столице до 0°.

В Киеве завтра пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 6 февраля, в Киеве пройдет снег, днем температура до +1°.

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Погода в Киеве. Температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер переменный, до 3,8 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 07:27, а зайдет в 16:57.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля в Украине похолодает, местами пройдет снег.

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