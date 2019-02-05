Завтра в Украине похолодает, на севере и востоке местами пройдет снег (видеопрогноз)

На западе ночью до -5°.

Завтра в Украине похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 6 февраля в Украине похолодает, местами пройдет снег.

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Погода в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до -4°, днем до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -2°, днем до +12°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -5°, днем до +4°.

В северных областях пройдет снег. Температура ночью до -2°, днем до +2°. В центре практически без осадков, температура ночью до -2°, днем до +4°.

Согласно народному прогнозу, 6 февраля - Ксении-полухлебницы (Аксиньи), полузимницы. Ксении - перелом зимы. Этот день называли в народе весноуказатель, поскольку считалось: какова Аксинья, такова будет и весна.

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