Завтра в Украине похолодает, на севере и востоке местами пройдет снег (видеопрогноз)

16:30, 5 февраля 2019
31
0

На западе ночью до -5°.

Завтра в Украине похолодает / УНИАН
Завтра в Украине похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 6 февраля в Украине похолодает, местами пройдет снег.

Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание

Погода в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до -4°, днем до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -2°, днем до +12°. 

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -5°, днем до +4°.

В северных областях пройдет снег. Температура ночью до -2°, днем до +2°. В центре практически без осадков, температура ночью до -2°, днем до +4°.

Согласно народному прогнозу, 6 февраля - Ксении-полухлебницы (Аксиньи), полузимницы. Ксении - перелом зимы. Этот день называли в народе весноуказатель, поскольку считалось: какова Аксинья, такова будет и весна.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#похолодание
Читайте также
Завтра в Украине похолодает, на севере и востоке местами пройдет снег (видеопрогноз) Завтра в Украине похолодает, на севере и востоке местами пройдет снег (видеопрогноз)
Число погибших в результате торнадо на Кубе возросло до шести человек Число погибших в результате торнадо на Кубе возросло до шести человек
Похолодание и мокрый снег: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Похолодание и мокрый снег: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
В Боливии шесть человек стали жертвами схода оползня В Боливии шесть человек стали жертвами схода оползня
Жителей Украины предупреждают о тумане и гололедице Жителей Украины предупреждают о тумане и гололедице
В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до 0° В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до 0°
Из-за непогоды в Мюнхене отменили более 200 авиарейсов Из-за непогоды в Мюнхене отменили более 200 авиарейсов

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 2 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
90 %
753 мм
2.9 м/с
0 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять