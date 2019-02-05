Завтра в Украине похолодает, на севере и востоке местами пройдет снег (видеопрогноз)
На западе ночью до -5°.
Согласно данным Погода УНИАН, 6 февраля в Украине похолодает, местами пройдет снег.
Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание
Погода в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до -4°, днем до +3°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -2°, днем до +12°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -5°, днем до +4°.
В северных областях пройдет снег. Температура ночью до -2°, днем до +2°. В центре практически без осадков, температура ночью до -2°, днем до +4°.
Согласно народному прогнозу, 6 февраля - Ксении-полухлебницы (Аксиньи), полузимницы. Ксении - перелом зимы. Этот день называли в народе весноуказатель, поскольку считалось: какова Аксинья, такова будет и весна.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -1°
- Днепр+3°... -2°
- Донецк+2°... -4°
- Житомир+1°... 0°
- Запорожье+6°... -2°
- Ивано-Франковск+3°... -2°
- Киев+1°... -2°
- Кировоград+2°... 0°
- Луганск+1°... -6°
- Луцк+1°... -1°
- Львов+2°... -3°
- Николаев+5°... +1°
- Одесса+6°... +2°
- Полтава+2°... 0°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь+14°... +1°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+1°... -1°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+5°... 0°
- Хмельницкий0°... -1°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов+1°... -1°
- Черновцы+3°... -1°