Киевских водителей предупреждают о снегопаде и гололедице
Водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах.
В ночь на 6 февраля в Киеве ухудшится погода: ожидаются мокрый снег и гололедица.
Жителей Украины предупреждают о тумане и гололедице
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"По прогнозу Украинского гидрометцентра, в ночь с 5 на 6 февраля в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, в частности, мокрый снег и гололедица", - говорится в сообщении.
В связи с этим коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей быть внимательными и осторожными на дорогах. В корпорации напоминают, что внимательно следят за изменениями погодных условий и согласно синоптической ситуации принимают необходимые меры для безопасного передвижения киевлян и гостей столицы.
Напомним, в среду, 6 февраля, погода в Украине изменится: ожидается похолодание.
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