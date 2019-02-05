Число погибших в результате торнадо на Кубе возросло до шести человек

Стихия повредила 1238 домов.

Последствия урагана в Гаване / twitter.com/asubit

Шесть человек погибли в результате разрушительного торнадо, который пронесся через столицу Кубы Гавану неделю назад.

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Об этом сообщили представители органов здравоохранения, передает Xinhua.

"Число жертв выросло после того, как два человека, получивших серьезные травмы во время торнадо, скончались от ран", - сообщил министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда на заседании Совета министров Кубы под председательством его главы Мигеля Диас-Канеля.

По данным властей, стихия повредила 1238 домов, 347 из них оказались полностью разрушены.

Напомним, 172 человека получили травмы в результате торнадо, который пронесся вечером 27 января в столице Кубы Гаване.