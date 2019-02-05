Число погибших в результате торнадо на Кубе возросло до шести человек
Стихия повредила 1238 домов.
Шесть человек погибли в результате разрушительного торнадо, который пронесся через столицу Кубы Гавану неделю назад.
В Турции пронеслись два водяных смерча (фото, видео)
Об этом сообщили представители органов здравоохранения, передает Xinhua.
"Число жертв выросло после того, как два человека, получивших серьезные травмы во время торнадо, скончались от ран", - сообщил министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда на заседании Совета министров Кубы под председательством его главы Мигеля Диас-Канеля.
По данным властей, стихия повредила 1238 домов, 347 из них оказались полностью разрушены.
Напомним, 172 человека получили травмы в результате торнадо, который пронесся вечером 27 января в столице Кубы Гаване.
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