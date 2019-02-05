Похолодание и мокрый снег: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

12:55, 5 февраля 2019
188
0

Очередное потепление в Украине ожидается с 10 февраля.

Завтра во многих областях ожидается мокрый снег / Фото УНИАН
Завтра во многих областях ожидается мокрый снег / Фото УНИАН

В среду, 6 февраля, погода в Украине изменится: ожидается похолодание.

Погода на сегодня: в Украине будет тепло и почти без осадков

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Мокрый снег, местами с дождем, ожидается на севере, местами в центральных, западных областях (на западе только ночью) и на Харьковщине. На юге будет сухая погода", - пишет она.

По прогнозу Диденко, похолодание в Украине будет незначительное. Ближайшей ночью предполагается -1...-4 градуса, завтра днем 0...+3 градуса. В южной части ночью 0...+3 градуса, днем +4...+9 градусов.

В Киеве завтра пройдет мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночью в столице -1...-3 градуса, днем 6 февраля 0...+2 градуса.

По словам синоптика, очередное потепление в Украине ожидается с 10 февраля.

Напомним, 5 февраля во многих областях Украины ожидается туман, на дорогах страны - гололедица.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода#похолодание
Читайте также
Австралийский штат Квинсленд пострадал от наводнения (видео) Австралийский штат Квинсленд пострадал от наводнения (видео)
Жителей Украины предупреждают о тумане и гололедице Жителей Украины предупреждают о тумане и гололедице
В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до 0° В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до 0°
Погода на сегодня: в Украине будет тепло и почти без осадков Погода на сегодня: в Украине будет тепло и почти без осадков
В Украину идет похолодание (видео) В Украину идет похолодание (видео)
В результате схода лавины во Франции погиб человек В результате схода лавины во Франции погиб человек
Погода на неделю: оттепель в Украине сменится морозами (карта) Погода на неделю: оттепель в Украине сменится морозами (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 4 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
93 %
752 мм
2.9 м/с
0 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять