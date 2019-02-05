Похолодание и мокрый снег: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Очередное потепление в Украине ожидается с 10 февраля.
В среду, 6 февраля, погода в Украине изменится: ожидается похолодание.
Погода на сегодня: в Украине будет тепло и почти без осадков
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"Мокрый снег, местами с дождем, ожидается на севере, местами в центральных, западных областях (на западе только ночью) и на Харьковщине. На юге будет сухая погода", - пишет она.
По прогнозу Диденко, похолодание в Украине будет незначительное. Ближайшей ночью предполагается -1...-4 градуса, завтра днем 0...+3 градуса. В южной части ночью 0...+3 градуса, днем +4...+9 градусов.
В Киеве завтра пройдет мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночью в столице -1...-3 градуса, днем 6 февраля 0...+2 градуса.
По словам синоптика, очередное потепление в Украине ожидается с 10 февраля.
Напомним, 5 февраля во многих областях Украины ожидается туман, на дорогах страны - гололедица.
Погода в Украине
- Винница+1°... -1°
- Днепр+3°... -2°
- Донецк+2°... -4°
- Житомир+1°... 0°
- Запорожье+5°... -2°
- Ивано-Франковск+3°... -2°
- Киев+1°... -2°
- Кировоград+2°... 0°
- Луганск+1°... -6°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+2°... -3°
- Николаев+5°... +1°
- Одесса+6°... +2°
- Полтава+2°... 0°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь+15°... +1°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+1°... -1°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+5°... 0°
- Хмельницкий0°... -1°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов+1°... -1°
- Черновцы+2°... -1°