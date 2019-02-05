Похолодание и мокрый снег: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Очередное потепление в Украине ожидается с 10 февраля.

Завтра во многих областях ожидается мокрый снег / Фото УНИАН

В среду, 6 февраля, погода в Украине изменится: ожидается похолодание.

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Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Мокрый снег, местами с дождем, ожидается на севере, местами в центральных, западных областях (на западе только ночью) и на Харьковщине. На юге будет сухая погода", - пишет она.

По прогнозу Диденко, похолодание в Украине будет незначительное. Ближайшей ночью предполагается -1...-4 градуса, завтра днем 0...+3 градуса. В южной части ночью 0...+3 градуса, днем +4...+9 градусов.

В Киеве завтра пройдет мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночью в столице -1...-3 градуса, днем 6 февраля 0...+2 градуса.

По словам синоптика, очередное потепление в Украине ожидается с 10 февраля.

Напомним, 5 февраля во многих областях Украины ожидается туман, на дорогах страны - гололедица.