В Боливии шесть человек стали жертвами схода оползня
Число жертв аварии может возрасти.
В результате схода оползня в провинции Ла-Пас в Боливии погибли шесть человек, еще 17 пострадали.
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В последние дни в горном районе Лас-Паса прошли проливные дожди, которые размыли дороги в горах. Ранним утром более десяти автомобилей остановились на горной дороге, когда произошел оползень, который завалил несколько автомобилей, сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление министра внутренних дел Боливии Карлоса Ромеро.
В результате схода оползня один ребенок и пять взрослых скончались на месте, раненые доставлены в больницу. Отмечается, что количество заваленных автомобилей и пассажиров пока не установлено, число жертв аварии может возрасти.
Напомним, из-за наводнения в австралийском штате Квинсленд эвакуировали сотни людей.
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