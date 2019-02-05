В Боливии шесть человек стали жертвами схода оползня

11:43, 5 февраля 2019
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Число жертв аварии может возрасти.

Боливия пострадала от наводнения / flickr.com/photos/ciat
Боливия пострадала от наводнения / flickr.com/photos/ciat

В результате схода оползня в провинции Ла-Пас в Боливии погибли шесть человек, еще 17 пострадали.

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В последние дни в горном районе Лас-Паса прошли проливные дожди, которые размыли дороги в горах. Ранним утром более десяти автомобилей остановились на горной дороге, когда произошел оползень, который завалил несколько автомобилей, сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление министра внутренних дел Боливии Карлоса Ромеро.

В результате схода оползня один ребенок и пять взрослых скончались на месте, раненые доставлены в больницу. Отмечается, что количество заваленных автомобилей и пассажиров пока не установлено, число жертв аварии может возрасти.

Напомним, из-за наводнения в австралийском штате Квинсленд эвакуировали сотни людей.

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Теги: #наводнение#Боливия
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