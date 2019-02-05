Австралийский штат Квинсленд пострадал от наводнения (видео)
Под угрозой разрушения оказались более 20 тысяч домов.
Из-за наводнения в австралийском штате Квинсленд эвакуировали сотни людей.
В результате прорыва дамбы в Бразилии погибли 99 человек
Уровень воды повышается с начала прошлой недели и в некоторых районах достиг рекордных значений, передает Euronews.
Под угрозой разрушения оказались более 20 тысяч домов. Затопленный регион признан федеральными властями зоной бедствия.
Townsville is officially in its worst flood on record. Residents in more than 20 suburbs have been told to urgently move to higher ground. The Ross River Dam gates will be fully opened tonight. @MarlinaWhop@Bianca_Stone@MacLyon7#7Newspic.twitter.com/he9bawMQiX— 7 News Brisbane (@7NewsBrisbane) 3 февраля 2019 г.
Напомним, число жертв наводнений, оползней и ураганов в центральной индонезийской провинции Сулавеси увеличилось до 68 человек.
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