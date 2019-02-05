Австралийский штат Квинсленд пострадал от наводнения (видео)

10:38, 5 февраля 2019
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Под угрозой разрушения оказались более 20 тысяч домов.

Австралия страдает от наводнения / twitter.com/GibsonBarry
Австралия страдает от наводнения / twitter.com/GibsonBarry

Из-за наводнения в австралийском штате Квинсленд эвакуировали сотни людей.

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Уровень воды повышается с начала прошлой недели и в некоторых районах достиг рекордных значений, передает Euronews.

Под угрозой разрушения оказались более 20 тысяч домов. Затопленный регион признан федеральными властями зоной бедствия.

Напомним, число жертв наводнений, оползней и ураганов в центральной индонезийской провинции Сулавеси увеличилось до 68 человек.

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Теги: #наводнение#Австралия
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