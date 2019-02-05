Жителей Украины предупреждают о тумане и гололедице

Гололедицы нет только на юге Украины.

В Украине сегодня ожидается туман / УНИАН

Во вторник, 5 февраля, во многих областях Украины ожидается туман, на дорогах страны - гололедица.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"5 февраля в южных, восточных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый); на дорогах, кроме юга, местами гололедица", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 5 февраля, в Украине сохранится теплая погода, в большинстве областей без осадков.