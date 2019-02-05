В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до 0°

08:30, 5 февраля 2019
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Вечером в столице до -1°.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 5 февраля в Киеве пройдет снег, днем температура до 0°.

Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 2,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:29, а зайдет в 16:55.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 5 февраля, в Украине сохранится теплая погода, в большинстве областей без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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