Погода на сегодня: в Украине будет тепло и почти без осадков

08:00, 5 февраля 2019
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На юге днем до +14°.

В Украине сегодня будет тепло / УНИАН
В Украине сегодня будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 5 февраля, в Украине сохранится теплая погода, в большинстве областей без осадков.

Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание

Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +5°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +14°. 

На западе Украины практически без осадков. Температура до +3°.

В северных областях местами пройдет снег. Температура до 0°. В центре без осадков, температура до +2°.

Прогноз на 5 февраля / УНИАН
Прогноз на 5 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 5 февраля птицы сидят на снегу, то будет оттепель.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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