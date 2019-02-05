Погода на сегодня: в Украине будет тепло и почти без осадков

На юге днем до +14°.

В Украине сегодня будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 5 февраля, в Украине сохранится теплая погода, в большинстве областей без осадков.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +5°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +14°.

На западе Украины практически без осадков. Температура до +3°.

В северных областях местами пройдет снег. Температура до 0°. В центре без осадков, температура до +2°.

Прогноз на 5 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 5 февраля птицы сидят на снегу, то будет оттепель.

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