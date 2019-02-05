Погода на сегодня: в Украине будет тепло и почти без осадков
На юге днем до +14°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 5 февраля, в Украине сохранится теплая погода, в большинстве областей без осадков.
Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание
Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +5°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +14°.
На западе Украины практически без осадков. Температура до +3°.
В северных областях местами пройдет снег. Температура до 0°. В центре без осадков, температура до +2°.
Согласно народному прогнозу, если 5 февраля птицы сидят на снегу, то будет оттепель.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -2°
- Днепр+4°... -1°
- Донецк+5°... -3°
- Житомир0°... -1°
- Запорожье+8°... -1°
- Ивано-Франковск+3°... -2°
- Киев0°... -2°
- Кировоград+2°... -1°
- Луганск+1°... -6°
- Луцк+1°... -2°
- Львов+2°... -3°
- Николаев+7°... 0°
- Одесса+8°... +1°
- Полтава+2°... 0°
- Ровно+1°... -3°
- Симферополь+15°... +3°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+1°... -2°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+8°... 0°
- Хмельницкий0°... -2°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов0°... -3°
- Черновцы+3°... -1°
Виргиния, США
+ 1 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+1 °
Влажность:93 %
Давление:753 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:12
Закат17:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
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