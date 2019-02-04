В Украину идет похолодание (видео)

В Киеве 4 февраля днем ожидается от 0 до +2 градусов.

На этой неделе в Украину придет похолодание: после сегодняшних +9 к пятнице дневная температура опустится до 3-4 тепла.

А ночью ожидается небольшой мороз. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Завтра, 5 февраля, на Западе Украины пройдут дожди. На Юге - солнечно и все еще тепло - днем в Одессе +8, в Крыму - +14.

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А вот северные регионы ощутят похолодание, там понемногу начнет снежить. В Киеве днем от 0 до +2 градусов.

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Как сообщала Погода УНИАН, в первой половине недели в Украине будет сохраняться теплая погода, с четверга ожидается похолодание.