В Украину идет похолодание (видео)
В Киеве 4 февраля днем ожидается от 0 до +2 градусов.
В Украину придет небольшое похолодание
На этой неделе в Украину придет похолодание: после сегодняшних +9 к пятнице дневная температура опустится до 3-4 тепла.
А ночью ожидается небольшой мороз. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Завтра, 5 февраля, на Западе Украины пройдут дожди. На Юге - солнечно и все еще тепло - днем в Одессе +8, в Крыму - +14.
А вот северные регионы ощутят похолодание, там понемногу начнет снежить. В Киеве днем от 0 до +2 градусов.
Как сообщала Погода УНИАН, в первой половине недели в Украине будет сохраняться теплая погода, с четверга ожидается похолодание.
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