В Украину идет похолодание (видео)

21:14, 4 февраля 2019
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В Киеве 4 февраля днем ожидается от 0 до +2 градусов.

На этой неделе в Украину придет похолодание: после сегодняшних +9 к пятнице дневная температура опустится до 3-4 тепла.

А ночью ожидается небольшой мороз. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Завтра, 5 февраля, на Западе Украины пройдут дожди. На Юге - солнечно и все еще тепло - днем в Одессе +8, в Крыму - +14.

Скриншот
Скриншот

А вот северные регионы ощутят похолодание, там понемногу начнет снежить. В Киеве днем от 0 до +2 градусов.

Скриншот
Скриншот

Как сообщала Погода УНИАН, в первой половине недели в Украине будет сохраняться теплая погода, с четверга ожидается похолодание.

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Теги: #погода#похолодание#похолодание в Украине
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