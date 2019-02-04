В Киеве завтра пройдет снег, температура днем до 0°
В столице завтра немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 5 февраля в Киеве пройдет снег, днем температура до 0°.
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Прогноз погоды в Киеве на завтра. Температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 2,7 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:29, а зайдет в 16:55.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 5 февраля, в Украине сохранится теплая погода, в большинстве областей без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+7°... -1°
- Днепр+6°... 0°
- Донецк+3°... -5°
- Житомир+7°... -1°
- Запорожье+10°... 0°
- Ивано-Франковск+4°... -1°
- Киев+5°... -1°
- Кировоград+5°... -1°
- Луганск0°... -3°
- Луцк+4°... -2°
- Львов+3°... -1°
- Николаев+12°... +1°
- Одесса+10°... +3°
- Полтава+3°... 0°
- Ровно+3°... -2°
- Симферополь+16°... +4°
- Сумы+3°... 0°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+10°... +2°
- Хмельницкий+7°... -2°
- Черкассы+4°... -1°
- Чернигов+4°... -2°
- Черновцы+6°... -1°
Виргиния, США
- 1 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-4 °
Влажность:94 %
Давление:755 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:13
Закат17:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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