Погода на завтра: в большинстве областей Украины будет тепло (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 5 февраля, в Украине сохранится теплая погода, в большинстве областей без осадков.
Погода на неделю: оттепель в Украине сменится морозами (карта)
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -6°, днем до +5°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -1°, днем до +14°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до -3°, днем до +3°.
В северных областях местами пройдет снег. Температура ночью до -3°, днем до 0°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +2°.
Согласно народному прогнозу, если 5 февраля птицы сидят на снегу, то будет оттепель.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 5 февраля
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Погода в Украине
- Винница+7°... -1°
- Днепр+6°... 0°
- Донецк+3°... -5°
- Житомир+7°... -1°
- Запорожье+10°... 0°
- Ивано-Франковск+4°... -1°
- Киев+5°... -1°
- Кировоград+5°... -1°
- Луганск0°... -3°
- Луцк+4°... -2°
- Львов+3°... -1°
- Николаев+12°... +1°
- Одесса+10°... +3°
- Полтава+3°... 0°
- Ровно+3°... -2°
- Симферополь+16°... +4°
- Сумы+3°... 0°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+10°... +2°
- Хмельницкий+7°... -2°
- Черкассы+4°... -1°
- Чернигов+4°... -2°
- Черновцы+6°... -1°
Виргиния, США
- 1 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-4 °
Влажность:94 %
Давление:755 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:13
Закат17:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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