Погода на завтра: в большинстве областей Украины будет тепло (видеопрогноз)

Теплее всего будет на юге Украины.

В Украине завтра будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 5 февраля, в Украине сохранится теплая погода, в большинстве областей без осадков.

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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -6°, днем до +5°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -1°, днем до +14°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до -3°, днем до +3°.

В северных областях местами пройдет снег. Температура ночью до -3°, днем до 0°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +2°.

Согласно народному прогнозу, если 5 февраля птицы сидят на снегу, то будет оттепель.

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