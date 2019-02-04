Погода на завтра: в большинстве областей Украины будет тепло (видеопрогноз)

16:30, 4 февраля 2019
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Теплее всего будет на юге Украины.

В Украине завтра будет тепло / УНИАН
В Украине завтра будет тепло / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 5 февраля, в Украине сохранится теплая погода, в большинстве областей без осадков.

Погода на неделю: оттепель в Украине сменится морозами (карта)

Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -6°, днем до +5°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -1°, днем до +14°. 

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до -3°, днем до +3°.

В северных областях местами пройдет снег. Температура ночью до -3°, днем до 0°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +2°.

Согласно народному прогнозу, если 5 февраля птицы сидят на снегу, то будет оттепель.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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