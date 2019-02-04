В результате схода лавины во Франции погиб человек

Два человека получили травмы.

Во Франции жертвой схода лавины стал один человек / alp.org.ua

В результате схода лавины в департаменте Савойя на юго-востоке Франции 2 февраля погиб один человек, еще двое получили травмы.

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Инцидент произошел за пределами трасс горнолыжного курорта. В тот момент на месте происшествия находились десять человек, семеро из них не пострадали, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

Напомним, в понедельник, 4 февраля, в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.