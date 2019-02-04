Из-за непогоды в Мюнхене отменили более 200 авиарейсов

В Баварии из-за снежных заносов были закрыты несколько железнодорожных станций.

В Мюнхене из-за непогоды отменили 240 рейсов / portal.lviv.ua

Из-за сильного снегопада около 240 рейсов были отменены 3 февраля в международном аэропорту имени Франца-Йозефа Штрауса в Мюнхене.

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Также около 170 рейсов были задержаны более чем на полчаса, сообщает Euronews.

Из-за сильного снегопада на юге Германии на автотрассах образовались заторы. Проблемы также возникли с железнодорожным сообщением. В Баварии из-за снежных заносов были закрыты несколько железнодорожных станций, для перевозки людей в эти места использовались автобусы.

Напомним, зимний шторм "Габриэль" принес на западное побережье Франции сильный ветер.