Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание
Похолодание в Украине продолжится до конца недели.
Во вторник, 5 февраля, в Украине ожидается похолодание.
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Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"В Украину идет свежий воздух - похолодает.
Это не будет сильный и даже умеренный мороз, однако после нынешних +2...+7 градусов придут дневные 0...+3 градуса, местами до -1...-3 градусов", - пишет она.
По словам синоптика, похолодание больше коснется ночного времени суток - ожидается -1...-4 градуса. Во второй половине недели на востоке вероятно в ночные часы до -6...-11 градусов.
В Киеве завтра без существенных осадков, ночью 0-2 градуса мороза, днем 0...+2 градуса. 6 февраля в столице пройдет мокрый снег, возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
По прогнозу Диденко, похолодание будет держаться до конца недели, а с 10-го февраля в Украину придет очередное потепление.
Напомним, в первой половине недели в Украине будет сохраняться теплая погода, с четверга ожидается похолодание.
Погода в Украине
- Винница+7°... -1°
- Днепр+6°... 0°
- Донецк+3°... -5°
- Житомир+7°... -1°
- Запорожье+9°... 0°
- Ивано-Франковск+4°... -1°
- Киев+5°... -1°
- Кировоград+5°... -1°
- Луганск0°... -3°
- Луцк+4°... -2°
- Львов+3°... -1°
- Николаев+11°... +1°
- Одесса+10°... +3°
- Полтава+3°... 0°
- Ровно+3°... -2°
- Симферополь+16°... +4°
- Сумы+3°... 0°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+10°... +2°
- Хмельницкий+7°... -2°
- Черкассы+4°... -1°
- Чернигов+4°... -2°
- Черновцы+5°... -1°