Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание

Похолодание в Украине продолжится до конца недели.

На этой неделе в Украине похолодает / УНИАН

Во вторник, 5 февраля, в Украине ожидается похолодание.

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Такой прогноз погоды в Украине опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В Украину идет свежий воздух - похолодает.

Это не будет сильный и даже умеренный мороз, однако после нынешних +2...+7 градусов придут дневные 0...+3 градуса, местами до -1...-3 градусов", - пишет она.

По словам синоптика, похолодание больше коснется ночного времени суток - ожидается -1...-4 градуса. Во второй половине недели на востоке вероятно в ночные часы до -6...-11 градусов.

В Киеве завтра без существенных осадков, ночью 0-2 градуса мороза, днем 0...+2 градуса. 6 февраля в столице пройдет мокрый снег, возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

По прогнозу Диденко, похолодание будет держаться до конца недели, а с 10-го февраля в Украину придет очередное потепление.

Напомним, в первой половине недели в Украине будет сохраняться теплая погода, с четверга ожидается похолодание.