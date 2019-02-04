Погода на неделю: оттепель в Украине сменится морозами (карта)
Похолодание в Украине ожидается в четверг, 7 февраля.
Согласно данным Погода УНИАН, в первой половине недели в Украине будет сохраняться теплая погода, с четверга ожидается похолодание.
В понедельник в Украине без осадков. На юге до +15°, в остальных регионах до +2°...+8°.
Погода на вторник. В Украине местами пройдут дожди и снег, на юге днем до +15°.
В среду, 6 февраля, практически по всей стране без осадков. Самая теплая погода будет на юге - до +12°. В остальных регионах до 0°...+4°.
В четверг в Украине похолодает, без осадков. Ночью по стране температура -7°…-1°, днем на юге до +4°.
В пятницу в большинстве областей ожидается переменная облачность. Ночью на востоке -12°, в остальных регионах до -9°.
9 и 10 февраля в Украине без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -9°, на остальной территории -6°…+1°. Днем температура по стране -4°...+5°. В воскресенье ночью на северо-востоке до -5°, днем в Украине от -4° до +8°.
Народный прогноз погоды в Украине
4 февраля - Тимофей-полузимник. Про этот день говорили, что уже прошла половина зимы. Именно 4 февраля наступают февральские морозы, в народе - тимофеевские морозы.
Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков
5 февраля. В этот день птицы сидят на снегу - к оттепели.
6 февраля - Ксении-полухлебницы (Аксиньи), полузимницы. Ксении - перелом зимы. Этот день называли в народе весноуказатель, поскольку считалось: какова Аксинья, такова будет и весна.
7 февраля - Григорий Богослов. Какая погода будет до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.
8 февраля. В этот день солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее.
9 февраля. Если облака в этот день идут против ветра - к метели.
10 февраля - Ефремов день. Считается, что если ветер на Ефрема пронесся - лето, скорее всего, будет сырым и холодным.
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Погода в Украине
- Винница+7°... -1°
- Днепр+7°... 0°
- Донецк+3°... -3°
- Житомир+7°... -1°
- Запорожье+8°... -1°
- Ивано-Франковск+4°... -1°
- Киев+6°... -2°
- Кировоград+5°... 0°
- Луганск+1°... -3°
- Луцк+4°... -2°
- Львов+3°... -1°
- Николаев+11°... +1°
- Одесса+12°... +2°
- Полтава+4°... 0°
- Ровно+4°... -2°
- Симферополь+16°... +4°
- Сумы+4°... -1°
- Тернополь+5°... -1°
- Харьков+3°... 0°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницкий+7°... -3°
- Черкассы+5°... -1°
- Чернигов+4°... -3°
- Черновцы+6°... -1°