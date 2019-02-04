Погода на неделю: оттепель в Украине сменится морозами (карта)

Похолодание в Украине ожидается в четверг, 7 февраля.

На этой неделе в Украине похолодает / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в первой половине недели в Украине будет сохраняться теплая погода, с четверга ожидается похолодание.

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +15°, в остальных регионах до +2°...+8°.

Прогноз на 4 февраля / УНИАН

Погода на вторник. В Украине местами пройдут дожди и снег, на юге днем до +15°.

Прогноз на 5 февраля / УНИАН

В среду, 6 февраля, практически по всей стране без осадков. Самая теплая погода будет на юге - до +12°. В остальных регионах до 0°...+4°.

Прогноз на 6 февраля / УНИАН

В четверг в Украине похолодает, без осадков. Ночью по стране температура -7°…-1°, днем на юге до +4°.

Прогноз на 7 февраля / УНИАН

В пятницу в большинстве областей ожидается переменная облачность. Ночью на востоке -12°, в остальных регионах до -9°.

Прогноз на 8 февраля / УНИАН

9 и 10 февраля в Украине без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -9°, на остальной территории -6°…+1°. Днем температура по стране -4°...+5°. В воскресенье ночью на северо-востоке до -5°, днем в Украине от -4° до +8°.

Прогноз на 9 февраля / УНИАН

Прогноз на 10 февраля / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

4 февраля - Тимофей-полузимник. Про этот день говорили, что уже прошла половина зимы. Именно 4 февраля наступают февральские морозы, в народе - тимофеевские морозы.

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5 февраля. В этот день птицы сидят на снегу - к оттепели.

6 февраля - Ксении-полухлебницы (Аксиньи), полузимницы. Ксении - перелом зимы. Этот день называли в народе весноуказатель, поскольку считалось: какова Аксинья, такова будет и весна.

7 февраля - Григорий Богослов. Какая погода будет до обеда, такой будет и первая половина следующей зимы, а погода после обеда предсказывала погоду на вторую половину следующей зимы.

8 февраля. В этот день солнце на лето поворачивает. Заметно, что дни стали длиннее.

9 февраля. Если облака в этот день идут против ветра - к метели.

10 февраля - Ефремов день. Считается, что если ветер на Ефрема пронесся - лето, скорее всего, будет сырым и холодным.

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