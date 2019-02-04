Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
В понедельник, 4 февраля, в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.
Типичный зимний месяц: синоптики подвели итоги января в Киеве
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"4 февраля в связи с оттепелью и осадками в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в горных районах восточной части Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.
Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах
Напомним, в понедельник, 4 февраля, в Украине будет тепло, на юге до +16°.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+7°... -1°
- Днепр+7°... 0°
- Донецк+3°... -3°
- Житомир+7°... -1°
- Запорожье+8°... -1°
- Ивано-Франковск+4°... -1°
- Киев+6°... -2°
- Кировоград+5°... 0°
- Луганск+1°... -3°
- Луцк+4°... -2°
- Львов+3°... -1°
- Николаев+11°... +1°
- Одесса+12°... +2°
- Полтава+4°... 0°
- Ровно+4°... -2°
- Симферополь+16°... +4°
- Сумы+4°... -1°
- Тернополь+5°... -1°
- Харьков+3°... 0°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницкий+7°... -3°
- Черкассы+5°... -1°
- Чернигов+4°... -3°
- Черновцы+6°... -1°
Виргиния, США
- 2 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-4 °
Влажность:97 %
Давление:755 мм
Ветер: 2.1 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:13
Закат17:34
Видимость:14 км
Фаза луны:
Лента новостей