Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах збергається лавинная опасность / zak.depo.ua

В понедельник, 4 февраля, в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"4 февраля в связи с оттепелью и осадками в горах и на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в горных районах восточной части Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.

Напомним, в понедельник, 4 февраля, в Украине будет тепло, на юге до +16°.