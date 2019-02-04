Синоптики предупреждают украинцев о тумане и гололедице

Объявлен первый уровень опасности.

Украинцев предупреждают о тумане / УНИАН

В понедельник, 4 февраля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлен первый уровень опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"4 февраля в большинстве областей туманы, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый); местами, кроме юга, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 4 февраля, в Украине будет тепло, на юге до +16°.