Синоптики предупреждают украинцев о тумане и гололедице

09:40, 4 февраля 2019
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Объявлен первый уровень опасности.

Украинцев предупреждают о тумане / УНИАН
Украинцев предупреждают о тумане / УНИАН

В понедельник, 4 февраля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлен первый уровень опасности.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"4 февраля в большинстве областей туманы, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый); местами, кроме юга, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 4 февраля, в Украине будет тепло, на юге до +16°.

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Теги: #погода#туман#гололедица
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