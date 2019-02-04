В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +6°
Вечером в столице до +3°.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 февраля в Киеве без осадков, температура до +6°.
Типичный зимний месяц: синоптики подвели итоги января в Киеве
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +3°. Ветер переменный, до 4,7 м/сек.
Солнце в столице взошло в 07:33, а зайдет в 16:50.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 4 февраля, в Украине будет тепло, на юге до +16°.
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Погода в Украине
- Винница+8°... -1°
- Днепр+8°... -1°
- Донецк+3°... -4°
- Житомир+8°... -1°
- Запорожье+8°... 0°
- Ивано-Франковск+4°... 0°
- Киев+5°... -2°
- Кировоград+5°... -1°
- Луганск+2°... -4°
- Луцк+4°... -1°
- Львов+3°... -2°
- Николаев+11°... +1°
- Одесса+11°... +2°
- Полтава+4°... 0°
- Ровно+4°... -3°
- Симферополь+15°... +4°
- Сумы+3°... -1°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков+3°... 0°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницкий+7°... -3°
- Черкассы+5°... -1°
- Чернигов+3°... -3°
- Черновцы+6°... 0°
Виргиния, США
- 2 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-4 °
Влажность:92 %
Давление:755 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:13
Закат17:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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