В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +6°

Вечером в столице до +3°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 4 февраля в Киеве без осадков, температура до +6°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +3°. Ветер переменный, до 4,7 м/сек.

Солнце в столице взошло в 07:33, а зайдет в 16:50.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 4 февраля, в Украине будет тепло, на юге до +16°.

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