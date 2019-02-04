Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков

08:00, 4 февраля 2019
63
0

Теплее всего будет на юге страны.

В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН
В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 4 февраля, в Украине будет тепло, на юге до +16°.

Типичный зимний месяц: синоптики подвели итоги января в Киеве

На востоке без осадков, температура до +2°. Жителей южных регионов ожидает пасмурная погода. Температура до +16°.

На западе Украины без осадков. Температура до +5°.

В северных областях пасмурно. Температура до +6°. В центре практически без осадков, температура до +6°.

Прогноз на 4 февраля / УНИАН
Прогноз на 4 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 4 февраля - Тимофей-полузимник. Про этот день говорили, что уже прошла половина зимы. Именно 4 февраля наступают февральские морозы, в народе - тимофеевские морозы.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +6° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +6°
Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков
Прогноз погоды на 3 февраля: к Украине приближается весна (карта) Прогноз погоды на 3 февраля: к Украине приближается весна (карта)
Сегодня в Украине температура поднимется до +10°, местами пройдут дожди Сегодня в Украине температура поднимется до +10°, местами пройдут дожди
Типичный зимний месяц: синоптики подвели итоги января в Киеве Типичный зимний месяц: синоптики подвели итоги января в Киеве
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале
Очень снежный и с морозами до -30°: народный синоптик рассказал, каким будет последний месяц зимы Очень снежный и с морозами до -30°: народный синоптик рассказал, каким будет последний месяц зимы

Погода в Украине

Виргиния, США
- 2 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
92 %
755 мм
2.2 м/с
0 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять