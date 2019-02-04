Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков

Теплее всего будет на юге страны.

В Украине сегодня без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 4 февраля, в Украине будет тепло, на юге до +16°.

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На востоке без осадков, температура до +2°. Жителей южных регионов ожидает пасмурная погода. Температура до +16°.

На западе Украины без осадков. Температура до +5°.

В северных областях пасмурно. Температура до +6°. В центре практически без осадков, температура до +6°.

Прогноз на 4 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 4 февраля - Тимофей-полузимник. Про этот день говорили, что уже прошла половина зимы. Именно 4 февраля наступают февральские морозы, в народе - тимофеевские морозы.

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