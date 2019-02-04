Погода на сегодня: в Украине будет тепло и без осадков
Теплее всего будет на юге страны.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 4 февраля, в Украине будет тепло, на юге до +16°.
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На востоке без осадков, температура до +2°. Жителей южных регионов ожидает пасмурная погода. Температура до +16°.
На западе Украины без осадков. Температура до +5°.
В северных областях пасмурно. Температура до +6°. В центре практически без осадков, температура до +6°.
Согласно народному прогнозу, 4 февраля - Тимофей-полузимник. Про этот день говорили, что уже прошла половина зимы. Именно 4 февраля наступают февральские морозы, в народе - тимофеевские морозы.
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Погода в Украине
- Винница+8°... -1°
- Днепр+8°... -1°
- Донецк+3°... -4°
- Житомир+8°... -1°
- Запорожье+8°... 0°
- Ивано-Франковск+4°... 0°
- Киев+5°... -2°
- Кировоград+5°... -1°
- Луганск+2°... -4°
- Луцк+4°... -1°
- Львов+3°... -2°
- Николаев+11°... +1°
- Одесса+11°... +2°
- Полтава+4°... 0°
- Ровно+4°... -3°
- Симферополь+15°... +4°
- Сумы+3°... -1°
- Тернополь+4°... -1°
- Харьков+3°... 0°
- Херсон+12°... +2°
- Хмельницкий+7°... -3°
- Черкассы+5°... -1°
- Чернигов+3°... -3°
- Черновцы+6°... 0°
Виргиния, США
- 2 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-4 °
Влажность:92 %
Давление:755 мм
Ветер: 2.2 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:13
Закат17:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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