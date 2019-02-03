В Киеве объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного тумана

21:49, 3 февраля 2019
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Специалисты рекомендуют водителям снизить скорость движения и избегать резких маневров на дороге.

В столице видимость менее 100 м / Скриншот
В столице видимость менее 100 м / Скриншот

До конца дня 3 февраля и ночью 4 февраля в столице сохранится сильный туман, видимость менее 100 м (II уровень опасности, оранжевый).

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию и избегать резких маневров на дороге.

Как сообщал УНИАН, на биостанции Каразинского университета в селе Гайдары Змиевского района разбудили сурка Тимку III, который предсказывает погоду. В этом году сурок предсказал, что весна будет поздней.

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Теги: #туман#непогода#Киев
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