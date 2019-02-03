В понедельник Киев накроет туман, на дорогах ожидается гололедица - синоптики

15:51, 3 февраля 2019
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Водителям при управлении автомобилем в тумане рекомендуют снизить скорость движения.

На завтра столице прогнозируют туман / фото УНИАН
На завтра столице прогнозируют туман / фото УНИАН

Завтра, 4 февраля, в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый), на дорогах местами гололедица.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

В связи с этим водителям во время управления автомобилем в тумане рекомендуют снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом, держать безопасную дистанцию с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию и избегать резких маневров на дороге.

Ранее на биостанции Каразинского университета в селе Гайдары Змиевского района разбудили сурка Тимку III, который предсказывает погоду. В этом году сурок предсказал, что весна будет поздней.

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Теги: #погода#Київ
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