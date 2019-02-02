Прогноз погоды на 3 февраля: к Украине приближается весна (карта)

19:01, 2 февраля 2019
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В Киеве в воскресенье, 3 февраля, будет облачно, но тепло.

К Украине приближается весна / фото flickr.com/photos/pixelrn
К Украине приближается весна / фото flickr.com/photos/pixelrn

Погода в Украине в воскресенье, 3 февраля будет облачной, однако без существенных осадков. Температура воздуха почти по всей стране достигнет отметки выше нуля, только на Луганщине продержится мороз.

Украина и в дальнейшем будет принадлежать теплой влажной воздушной массе, сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Практически во всех регионах страны ожидается значительное потепление. Похолодает только в Луганске, Донецке и Харькове. В этих городах температура воздуха будет колебаться от -1 до +2 градусов.

Самой теплой погода будет в Ужгороде – +11...+13, в Симферополе – +10...+12 и Николаеве – +9...+11.

Ветер в воскресенье ослабится и будет составлять 3 – 8 метров в секунду юго-восточного направления.

"Однако не стоит забывать о гололед, лужи и сосульки. Рыбакам стоит держаться поближе к берегу", – говорит Диденко.

В Киеве в воскресенье, 3 февраля, будет облачно, но тепло. Ночью температура воздуха составит от нуля до двух градусов тепла. Днем в столице будет +3 –+5 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 3 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +11...+13

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +5...+7

Ровно – +4...+6

Житомир – +4...+6

Винница – +5...+7

Одесса – +7...+9

Николаев – +9...+11

Херсон – +8...+10

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +3...+5

Сумы – 0...+2

Полтава – +3...+5

Днепр – +4...+6

Запорожье – +6...+8

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – 0...+2

Киев – +3...+5

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 3 февраля, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 3 февраля, от Укргидрометцентра

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Теги: #прогноз погоды#погода в Украине
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