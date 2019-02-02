Прогноз погоды на 3 февраля: к Украине приближается весна (карта)
В Киеве в воскресенье, 3 февраля, будет облачно, но тепло.
Погода в Украине в воскресенье, 3 февраля будет облачной, однако без существенных осадков. Температура воздуха почти по всей стране достигнет отметки выше нуля, только на Луганщине продержится мороз.
Украина и в дальнейшем будет принадлежать теплой влажной воздушной массе, сообщает украинский синоптик Наталья Диденко.
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Практически во всех регионах страны ожидается значительное потепление. Похолодает только в Луганске, Донецке и Харькове. В этих городах температура воздуха будет колебаться от -1 до +2 градусов.
Самой теплой погода будет в Ужгороде – +11...+13, в Симферополе – +10...+12 и Николаеве – +9...+11.
Ветер в воскресенье ослабится и будет составлять 3 – 8 метров в секунду юго-восточного направления.
"Однако не стоит забывать о гололед, лужи и сосульки. Рыбакам стоит держаться поближе к берегу", – говорит Диденко.
В Киеве в воскресенье, 3 февраля, будет облачно, но тепло. Ночью температура воздуха составит от нуля до двух градусов тепла. Днем в столице будет +3 –+5 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 3 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +11...+13
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +5...+7
Ровно – +4...+6
Житомир – +4...+6
Винница – +5...+7
Одесса – +7...+9
Николаев – +9...+11
Херсон – +8...+10
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +4...+6
Чернигов – +3...+5
Сумы – 0...+2
Полтава – +3...+5
Днепр – +4...+6
Запорожье – +6...+8
Донецк – 0...+2
Луганск – -1...+1
Харьков – 0...+2
Киев – +3...+5
Погода в Украине
- Винница+2°... +1°
- Днепр+2°... +1°
- Донецк+2°... -1°
- Житомир+2°... +1°
- Запорожье+5°... +2°
- Ивано-Франковск+4°... -2°
- Киев+2°... +1°
- Кировоград+1°... 0°
- Луганск0°... -1°
- Луцк+4°... +2°
- Львов+6°... +2°
- Николаев+5°... +2°
- Одесса+5°... +3°
- Полтава+1°... 0°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+10°... +3°
- Сумы0°... -1°
- Тернополь+2°... 0°
- Харьков+1°... -1°
- Херсон+5°... +3°
- Хмельницкий+2°... +1°
- Черкассы+2°... 0°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+3°... -1°