Харьковский сурок Тимка напророчил позднюю весну

Сегодня в селе Гайдары пасмурная погода и Тимка ІІІ не увидел свою тень, когда вылез из норы.

Сурок Тимка ІІІ предрек позднюю весну / фото УНИАН

На биостанции Каразинского университета в селе Гайдары Змиевского района разбудили сурка Тимку ІІІ, который предсказывает погоду.

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В этом году сурок не увидел своей тени, что говорит о том, что весна будет поздней, сообщает kharkiv.web2ua.

"В марте ожидаются заморозки, а весна придет в апреле", — так истолковала предсказание Тимки ІІІ новая "хранительница сурка" Надежда Токарская.

Тимка ІІІ предсказывал погоду во второй раз. В 2018-м он напророчил позднюю весну, а также то, что жизнь на Марсе есть.