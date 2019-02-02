Харьковский сурок Тимка напророчил позднюю весну
Сегодня в селе Гайдары пасмурная погода и Тимка ІІІ не увидел свою тень, когда вылез из норы.
На биостанции Каразинского университета в селе Гайдары Змиевского района разбудили сурка Тимку ІІІ, который предсказывает погоду.
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В этом году сурок не увидел своей тени, что говорит о том, что весна будет поздней, сообщает kharkiv.web2ua.
"В марте ожидаются заморозки, а весна придет в апреле", — так истолковала предсказание Тимки ІІІ новая "хранительница сурка" Надежда Токарская.
Тимка ІІІ предсказывал погоду во второй раз. В 2018-м он напророчил позднюю весну, а также то, что жизнь на Марсе есть.
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