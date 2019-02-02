Харьковский сурок Тимка напророчил позднюю весну (фоторепортаж)

13:21, 2 февраля 2019
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Согласно прогнозу сурка, весна наступит в апреле.

Сурок Тимка ІІІ предрек позднюю весну / фото УНИАН
Сурок Тимка ІІІ предрек позднюю весну / фото УНИАН

На биостанции Каразинского университета в селе Гайдары Змиевского района разбудили сурка Тимку ІІІ, который предсказывает погоду.

День сурка-2019: история и приметы праздника

В этом году сурок спрогнозировал, что весна будет поздней, сообщает kharkiv.web2ua.

"В марте ожидаются заморозки, а весна придет в апреле", — так истолковала предсказание Тимки ІІІ новая "хранительница сурка" Надежда Токарская.

Тимка ІІІ предсказывал погоду во второй раз. В 2018-м он напророчил позднюю весну, а также то, что жизнь на Марсе есть.

Справка УНИАН. День сурка ежегодно отмечается в мире 2 февраля. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. Следя за его поведением, можно спрогнозировать приход весны. День сурка - традиционный праздник в США и Канаде, но с недавних пор он становится все более популярным и в Украине.

Согласно поверью, если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит, зима скоро закончится и весна будет ранней. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь ее, прячется обратно в нору — будет еще шесть недель зимы.

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Теги: #сурок Тимка предсказания
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