Сегодня в Украине температура поднимется до +10°, местами пройдут дожди
Ночью столбики термометров в некоторых районах опустятся до -5°.
Сегодня в Украине ожидается теплая и влажная погода. На севере и западе синоптики прогнозируют небольшие дожди.
По данным Укргидрометцентра, температура днем будет колебаться от 2 до 4 градусов тепла.
Синоптик рассказала, когда в Украину вернутся морозы
В южных областях столбики термометра поднимутся до 7-9° тепла, в Крыму - до +10°.
Ночью температура в среднем будет колебаться от 0 до +2°, в восточных регионах столбики термометра опустятся до - 5°.
В столице сегодня пройдут дожди, температура от 1° до 3° тепла.
Синоптики предупреждают, что 2 февраля в большинстве областей туманы, видимость 200-500 м (2 уровень опасности, желтый). Местами, кроме юга, на дорогах гололед.
Как сообщал УНИАН, в Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+3°... +1°
- Днепр+2°... +1°
- Донецк+1°... -1°
- Житомир+3°... +1°
- Запорожье+4°... +1°
- Ивано-Франковск+4°... -2°
- Киев+2°... 0°
- Кировоград+1°... 0°
- Луганск0°... -2°
- Луцк+3°... +1°
- Львов+7°... +2°
- Николаев+6°... +3°
- Одесса+7°... +3°
- Полтава+1°... 0°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+10°... +3°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+2°... 0°
- Харьков+1°... 0°
- Херсон+6°... +3°
- Хмельницкий+2°... +1°
- Черкассы+2°... 0°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+3°... 0°
Виргиния, США
- 12 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-12 °
Влажность:98 %
Давление:763 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:15
Закат17:31
Видимость:14 км
Фаза луны:
Лента новостей