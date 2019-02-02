Сегодня в Украине температура поднимется до +10°, местами пройдут дожди

Ночью столбики термометров в некоторых районах опустятся до -5°.

Сегодня в Украине температура поднимется до +10° / фото УНИАН

Сегодня в Украине ожидается теплая и влажная погода. На севере и западе синоптики прогнозируют небольшие дожди.

По данным Укргидрометцентра, температура днем будет колебаться от 2 до 4 градусов тепла.

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В южных областях столбики термометра поднимутся до 7-9° тепла, в Крыму - до +10°.

Ночью температура в среднем будет колебаться от 0 до +2°, в восточных регионах столбики термометра опустятся до - 5°.

В столице сегодня пройдут дожди, температура от 1° до 3° тепла.

Синоптики предупреждают, что 2 февраля в большинстве областей туманы, видимость 200-500 м (2 уровень опасности, желтый). Местами, кроме юга, на дорогах гололед.

Как сообщал УНИАН, в Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале.