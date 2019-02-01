В США в результате сильных морозов погибли уже более 20 человек (видео)
Действие полярного циклона на себе почувствовало 90 миллионов американцев.
В США из-за экстремальных морозов погибли более 20 человек.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Действие полярного циклона на себе ощутила треть американцев – это 90 миллионов человек. Сейчас в больницах находятся сотни пациентов с обморожениями. На выходных морозы должны отступить. А уже со следующей недели синоптики обещают резкое потепление до +20 градусов.
Как сообщал УНИАН, из-за аномальных морозов у американцев появился флешмоб в соцсетях под названием «ледяные штаны». Они замораживают свои джинсы и выкладывают фотографии в социальные сети.
Участники флешмоба выставляют на улицу влажные штаны, которые моментально замерзают под воздействием минусовой температуры, под хештегом #frozenpants. Некоторые американцы замораживают не только штаны, но и полноценные костюмы, например, форму полиции или каратиста.
Напомним, в результате снегопадов и рекордных морозов в некоторых штатах ввели чрезвычайное положение.
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