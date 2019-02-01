В США в результате сильных морозов погибли уже более 20 человек (видео)

Действие полярного циклона на себе почувствовало 90 миллионов американцев.

В Миннеаполисе водопад превратился в сосульки / скриншот

В США из-за экстремальных морозов погибли более 20 человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Действие полярного циклона на себе ощутила треть американцев – это 90 миллионов человек. Сейчас в больницах находятся сотни пациентов с обморожениями. На выходных морозы должны отступить. А уже со следующей недели синоптики обещают резкое потепление до +20 градусов.

Как сообщал УНИАН, из-за аномальных морозов у американцев появился флешмоб в соцсетях под названием «ледяные штаны». Они замораживают свои джинсы и выкладывают фотографии в социальные сети.

Участники флешмоба выставляют на улицу влажные штаны, которые моментально замерзают под воздействием минусовой температуры, под хештегом #frozenpants. Некоторые американцы замораживают не только штаны, но и полноценные костюмы, например, форму полиции или каратиста.

Напомним, в результате снегопадов и рекордных морозов в некоторых штатах ввели чрезвычайное положение.