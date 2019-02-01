Типичный зимний месяц: синоптики подвели итоги января в Киеве

Холоднее всего в столице было 9 января, когда минимальная температура опускалась под утро до -14,4°.

Холоднее всего в Киеве был 9 января / УНИАН

Среднемесячная температура воздуха января в Киеве составила -4,5°, что превышает климатическую норму на 1,1°.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Холоднее всего в столице было 9 января, когда минимальная температура опускалась под утро до -14,4°, а теплее всего - 18 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +3,6 градусов.

В обсерватории отмечают, что особой приметой нынешней зимы является то, что минимальная температура воздуха в столице не опустилась ниже -15 градусов, а таких зим в столице было всего 6.

Осадков в январе выпало 45 мм, что составило 94% климатической нормы. Высота снежного покрова на проспекте Науки, 37 на конец месяца составляла 31 см, наибольшей она была 27 января - 39 см. Наиболее снежным в Киеве остается январь 1987 года, когда высота снега в его последний день достигла - 47 см.

Напомним, теплая погода, которая установилась в Украине, будет держаться до 7-9 февраля. В эти дни ожидается похолодание.