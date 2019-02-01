В результате прорыва дамбы в Бразилии погибли 99 человек

Без крыши над головой остались 175 человек.

Последствия прорыва дамбы в Бразилии / twitter.com/recordtvminas

Число жертв прорыва дамбы в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии возросло до 99 человек.

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57 из 99 погибших были опознаны. По данным службы гражданской обороны штата, еще 259 человек числятся пропавшими без вести, передает Синьхуа.

Без крыши над головой остались 175 человек.

Большинство жертв - сотрудники горнодобывающего гиганта Vale, которому принадлежала дамба. Около 100 рабочих на момент инцидента обедали в кафетерии компании, расположенном чуть ниже дамбы. По словам экспертов, это здание в ходе спасательной операции до сих пор не обнаружено, возможно, его смело грязевым потоком.

Данная дамба сдерживала не менее 13 млн кубометров промышленных отходов, которые после прорыва, по оценкам, растеклись по территории в 125 га.

Напомним, в результате схода оползня на гостиницу на юго-востоке Перу, где проходила свадьба, погибли 15 человек.