В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале
Средняя температура месяца составит 0-5° мороза.
Температура воздуха в феврале в Украине будет близкой к норме.
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Такой прогноз погоды на месяц опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.
Так, средняя температура февраля предполагается в пределах 0-5° мороза, в Крыму до 1° тепла, что близко к средним многолетним значениям.
Ожидается, что в течение месяца выпадет 29-41 мм осадков, на Закарпатье и в Карпатах до 73 мм, в горах Крыма до 118 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Напомним, теплая погода, которая установилась в Украине, будет держаться до 7-9 февраля. В эти дни ожидается похолодание.
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Погода в Украине
- Винница+2°... 0°
- Днепр+1°... -3°
- Донецк+1°... -2°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+3°... -2°
- Киев+2°... +1°
- Кировоград+2°... -3°
- Луганск0°... -4°
- Луцк+2°... 0°
- Львов+3°... 0°
- Николаев+5°... 0°
- Одесса+6°... +2°
- Полтава+1°... -4°
- Ровно+2°... -2°
- Симферополь+12°... +4°
- Сумы0°... -3°
- Тернополь+2°... -1°
- Харьков0°... -4°
- Херсон+6°... 0°
- Хмельницкий+2°... -1°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+2°... -2°
Виргиния, США
- 7 °
Пасмурно, небольшой снегПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:-10 °
Влажность:67 %
Давление:764 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков:36 %
Восход:07:16
Закат17:30
Видимость:4 км
Фаза луны:
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