В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале

13:52, 1 февраля 2019
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Средняя температура месяца составит 0-5° мороза.

Температура в феврале будет близка к норме / УНИАН
Температура в феврале будет близка к норме / УНИАН

Температура воздуха в феврале в Украине будет близкой к норме.

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Такой прогноз погоды на месяц опубликован на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, средняя температура февраля предполагается в пределах 0-5° мороза, в Крыму до 1° тепла, что близко к средним многолетним значениям.

Ожидается, что в течение месяца выпадет 29-41 мм осадков, на Закарпатье и в Карпатах до 73 мм, в горах Крыма до 118 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Напомним, теплая погода, которая установилась в Украине, будет держаться до 7-9 февраля. В эти дни ожидается похолодание.

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Теги: #погода#февраль
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