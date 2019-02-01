Очень снежный и с морозами до -30°: народный синоптик рассказал, каким будет последний месяц зимы
Синоптик отметил, что месяц будет снежным – снегопады прогнозируются 3, 4, 8, 9, 17, 19, 22, 23 февраля.
Погода в Украине в феврале будет меняться от 30-градусных морозов до краткосрочных оттепелей с мокрым снегом, утверждает народный синоптик Леонид Горбань.
Об этом сообщает "Обозреватель".
Синоптик отметил, что месяц будет снежным – снегопады прогнозируются 3, 4, 8, 9, 17, 19, 22, 23 февраля.
Трескучий мороз и метели: Украину в феврале ждет резкая смена погоды
По прогнозу Горбаня, нынешняя плюсовая температура сохранится до 4 февраля – днем +1... +2, ночью -2... -1.
"А с 4 по 12 февраля начинается настоящая зима. Постепенно и очень резко с 5 февраля идет понижение температур -14... -8, будет доходить до -25... -20. По северным областям может доходить 8-10 февраля до -30", – сказал синоптик.
Горбань сообщил, что с 14 по 16 февраля ожидаются большие перепады атмосферного давления: "Будет потепление, притом настолько резкое, переход от -20... -15 до -3... -1. Дневная температура -2... -1. А начиная с 17 февраля, морозы -7... -4".
В конце месяца, по его словам, будет оттепель, снег с дождем 26-27 февраля.
Как сообщала Погода.УНИАН, синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время.
Погода в Украине
- Винница+2°... -1°
- Днепр+1°... -4°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир+2°... -1°
- Запорожье+5°... -1°
- Ивано-Франковск+2°... -2°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+2°... -1°
- Луганск0°... -4°
- Луцк+2°... 0°
- Львов+3°... 0°
- Николаев+7°... 0°
- Одесса+9°... +2°
- Полтава0°... -3°
- Ровно+2°... -2°
- Симферополь+12°... +5°
- Сумы+1°... -3°
- Тернополь+1°... -1°
- Харьков0°... -4°
- Херсон+7°... +1°
- Хмельницкий+2°... -1°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+2°... -2°