Очень снежный и с морозами до -30°: народный синоптик рассказал, каким будет последний месяц зимы

12:41, 1 февраля 2019
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Синоптик отметил, что месяц будет снежным – снегопады прогнозируются 3, 4, 8, 9, 17, 19, 22, 23 февраля.

Горбань сообщил, что с 14 по 16 февраля ожидаются большие перепады атмосферного давления / УНИАН
Горбань сообщил, что с 14 по 16 февраля ожидаются большие перепады атмосферного давления / УНИАН

Погода в Украине в феврале будет меняться от 30-градусных морозов до краткосрочных оттепелей с мокрым снегом, утверждает народный синоптик Леонид Горбань.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Синоптик отметил, что месяц будет снежным – снегопады прогнозируются 3, 4, 8, 9, 17, 19, 22, 23 февраля.

Трескучий мороз и метели: Украину в феврале ждет резкая смена погоды

По прогнозу Горбаня, нынешняя плюсовая температура сохранится до 4 февраля – днем +1... +2, ночью -2... -1.

"А с 4 по 12 февраля начинается настоящая зима. Постепенно и очень резко с 5 февраля идет понижение температур -14... -8, будет доходить до -25... -20. По северным областям может доходить 8-10 февраля до -30", – сказал синоптик.

Горбань сообщил, что с 14 по 16 февраля ожидаются большие перепады атмосферного давления: "Будет потепление, притом настолько резкое, переход от -20... -15 до -3... -1. Дневная температура -2... -1. А начиная с 17 февраля, морозы -7... -4".

В конце месяца, по его словам, будет оттепель, снег с дождем 26-27 февраля.

Как сообщала Погода.УНИАН, синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время.

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Теги: #погода#прогноз
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