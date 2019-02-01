Погода на выходные в Украине: ожидается теплая погода без осадков (карта)

Небольшие морозы ожидаются только в восточных областях.

На выходных в Украине будет тепло / УНИАН

На выходных в Украине сохранится теплая погода, в большинстве областей будет без осадков.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью 0°, днем +2°. В воскресенье пройдет дождь, +2°...+4°.

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Погода во Львове: в субботу без осадков, ночью +2°, днем +6°. В воскресенье пасмурно, +2°…+6.

В Луцке в субботу ночью +1, днем +4°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +1°, днем +5°, переменная облачность.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха 0°...+3°. В воскресенье до +6°, пасмурно.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +6°, днем +8°. В воскресенье +6°...+11°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -2°, днем +1°. В воскресенье -1°...+2, пасмурно.

Прогноз на 2 февраля / УНИАН

Прогноз на 3 февраля / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +1°, днем +3°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +1°...+5°.

В Симферополе завтра без осадков, +5°...+11°. В воскресенье +7°...+15°, облачно с прояснениями.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью 0°, днем +3°. В воскресенье без осадков, температура до +4°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +1°, днем +3°. В воскресенье температура до +4°, без осадков.

В Северодонецке завтра солнечно, температура ночью -2°, днем +2°. В воскресенье -3°...+1°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +7°. В воскресенье солнечно, ночью -2°, днем +9°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +3°, днем +9°. В воскресенье переменная облачность, ночью +1, днем до +15°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +10°. В воскресенье температура до +13°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра без осадков, +7°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +2° …+9°.

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