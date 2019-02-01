Погода на выходные в Украине: ожидается теплая погода без осадков (карта)
Небольшие морозы ожидаются только в восточных областях.
На выходных в Украине сохранится теплая погода, в большинстве областей будет без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью 0°, днем +2°. В воскресенье пройдет дождь, +2°...+4°.
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Погода во Львове: в субботу без осадков, ночью +2°, днем +6°. В воскресенье пасмурно, +2°…+6.
В Луцке в субботу ночью +1, днем +4°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +1°, днем +5°, переменная облачность.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха 0°...+3°. В воскресенье до +6°, пасмурно.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +6°, днем +8°. В воскресенье +6°...+11°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -2°, днем +1°. В воскресенье -1°...+2, пасмурно.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +1°, днем +3°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +1°...+5°.
В Симферополе завтра без осадков, +5°...+11°. В воскресенье +7°...+15°, облачно с прояснениями.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью 0°, днем +3°. В воскресенье без осадков, температура до +4°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +1°, днем +3°. В воскресенье температура до +4°, без осадков.
В Северодонецке завтра солнечно, температура ночью -2°, днем +2°. В воскресенье -3°...+1°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +7°. В воскресенье солнечно, ночью -2°, днем +9°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +3°, днем +9°. В воскресенье переменная облачность, ночью +1, днем до +15°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +10°. В воскресенье температура до +13°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра без осадков, +7°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +2° …+9°.
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Погода в Украине
- Винница+2°... -1°
- Днепр+1°... -4°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир+2°... -1°
- Запорожье+5°... -1°
- Ивано-Франковск+2°... -2°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+2°... -1°
- Луганск0°... -4°
- Луцк+2°... 0°
- Львов+3°... 0°
- Николаев+7°... 0°
- Одесса+9°... +2°
- Полтава0°... -3°
- Ровно+2°... -2°
- Симферополь+12°... +5°
- Сумы+1°... -3°
- Тернополь+1°... -1°
- Харьков0°... -4°
- Херсон+7°... +1°
- Хмельницкий+2°... -1°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+2°... -2°