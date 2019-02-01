Синоптик рассказала, когда в Украину вернутся морозы
Похолодание в Украине ожидается 7-9 февраля.
Теплая погода, которая установилась в Украине, будет держаться до 7-9 февраля. В эти дни ожидается похолодание.
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.
Тепло и небольшой дождь: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
"В ближайшее время в большинстве областей Украины такая весенняя репетиция продлится. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +1...+5 градусов. В южной части максимально ожидается +4...+9 градусов. А в Крыму даже до +8...+14 градусов. Ниже предполагается температура воздуха в восточных областях, где будут наблюдаться ночью незначительные морозы до -1...-4 градусов", - пишет она.
По словам синоптика, теплая погода в Украине будет сопровождаться периодическими осадками. Ожидаются дождь, местами с мокрым снегом, морось. Туманы ухудшат видимость до 300-500 метров.
Похолодание в Украине ожидается в течение 7-9 февраля: температура воздуха снизится на 2-6 градусов.
Погода в Киеве в ближайшее время будет теплой и влажной. Температура воздуха ночью будет колебаться около нуля, а в течение дня в пределах +1...+4 градусов. Дождь, морось, местами мокрый снег периодически будут чередоваться с плотной облачностью. В столице понижение температуры воздуха и усиление гололедицы предполагается 7-8 февраля.
Напомним, 1 февраля в Украине сохранится теплая погода, в большинстве областей без осадков.
Погода в Украине
- Винница+2°... -1°
- Днепр+1°... -4°
- Донецк+1°... -3°
- Житомир+2°... -1°
- Запорожье+5°... -1°
- Ивано-Франковск+2°... -2°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+2°... -1°
- Луганск0°... -4°
- Луцк+2°... 0°
- Львов+3°... 0°
- Николаев+7°... 0°
- Одесса+9°... +2°
- Полтава0°... -3°
- Ровно+2°... -2°
- Симферополь+12°... +5°
- Сумы+1°... -3°
- Тернополь+1°... -1°
- Харьков0°... -4°
- Херсон+7°... +1°
- Хмельницкий+2°... -1°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+2°... -2°