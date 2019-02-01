Синоптик рассказала, когда в Украину вернутся морозы

10:50, 1 февраля 2019
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Похолодание в Украине ожидается 7-9 февраля.

Похолодание в Украину придет 7-9 февраля / УНИАН
Похолодание в Украину придет 7-9 февраля / УНИАН

Теплая погода, которая установилась в Украине, будет держаться до 7-9 февраля. В эти дни ожидается похолодание.

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

Тепло и небольшой дождь: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

"В ближайшее время в большинстве областей Украины такая весенняя репетиция продлится. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +1...+5 градусов. В южной части максимально ожидается +4...+9 градусов. А в Крыму даже до +8...+14 градусов. Ниже предполагается температура воздуха в восточных областях, где будут наблюдаться ночью незначительные морозы до -1...-4 градусов", - пишет она.

По словам синоптика, теплая погода в Украине будет сопровождаться периодическими осадками. Ожидаются дождь, местами с мокрым снегом, морось. Туманы ухудшат видимость до 300-500 метров.

Похолодание в Украине ожидается в течение 7-9 февраля: температура воздуха снизится на 2-6 градусов.

Погода в Киеве в ближайшее время будет теплой и влажной. Температура воздуха ночью будет колебаться около нуля, а в течение дня в пределах +1...+4 градусов. Дождь, морось, местами мокрый снег периодически будут чередоваться с плотной облачностью. В столице понижение температуры воздуха и усиление гололедицы предполагается 7-8 февраля.

Напомним, 1 февраля в Украине сохранится теплая погода, в большинстве областей без осадков.

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Теги: #погода#морозы#похолодание
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