Первый уровень опасности: синоптики предупреждают о туманах и гололеде в Украине

Из-за тумана видимость ухудшится до 200-500 м.

Украинцев предупреждают о тумане / фото УНИАН

В пятницу, 1 февраля, в большинстве областей Украины ожидаются туманы, гололед, на дорогах гололедица.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"1 февраля в большинстве областей туманы, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый); местами, кроме юга, гололед, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении синоптиков.

Напомним, в пятницу, 1 февраля в Украине сохранится теплая погода, в большинстве областей без осадков.