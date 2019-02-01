Первый уровень опасности: синоптики предупреждают о туманах и гололеде в Украине
Из-за тумана видимость ухудшится до 200-500 м.
В пятницу, 1 февраля, в большинстве областей Украины ожидаются туманы, гололед, на дорогах гололедица.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"1 февраля в большинстве областей туманы, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый); местами, кроме юга, гололед, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении синоптиков.
Напомним, в пятницу, 1 февраля в Украине сохранится теплая погода, в большинстве областей без осадков.
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