Тепло, а потом - сильные морозы: синоптики дали прогноз погоды на февраль
Синоптики советуют пока не прятать теплые вещи, несмотря на потепление.
Погода в Украине в феврале будет очень изменчивой с резкими перепадами температуры.
По данным украинского Гидрометцентра, начало февраля будет не по-зимнему теплым с плюсовой температурой, говорится в сюжете "Завтрака с 1+1".
В первый день февраля в Украине будет тепло и без осадков (видеопрогноз)
Однако такая оттепель продлится недолго – ее сменят резкие морозы до -15 градусов. На севере и западе Украины будет еще холоднее.
Но мерзнуть долго не придется - середина февраля будет с умеренной температурой: ночью до -3 градусов, а днем до 1 градуса выше нуля.
А вот по мнению народных синоптиков, скорой весны ждать не стоит. Снег хоть и растает, но зимняя прохлада задержится еще и в начале марта.
Как рассказывала синоптик Наталка Диденко, в ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода с туманами и небольшим дождем.
Погода в Украине
- Винница+3°... -1°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк+1°... -2°
- Житомир+3°... -1°
- Запорожье+7°... -1°
- Ивано-Франковск+2°... -2°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+1°... 0°
- Луганск0°... -4°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+3°... 0°
- Николаев+7°... +1°
- Одесса+8°... +1°
- Полтава+1°... -3°
- Ровно+2°... -2°
- Симферополь+12°... +5°
- Сумы+1°... -2°
- Тернополь+1°... -2°
- Харьков+1°... -4°
- Херсон+7°... 0°
- Хмельницкий+1°... -2°
- Черкассы+2°... -1°
- Чернигов+3°... 0°
- Черновцы+2°... -2°