Тепло, а потом - сильные морозы: синоптики дали прогноз погоды на февраль

Синоптики советуют пока не прятать теплые вещи, несмотря на потепление.

Середина февраля будет с умеренной температурой, прогнозируют синоптики / фото УНІАН

Погода в Украине в феврале будет очень изменчивой с резкими перепадами температуры.

По данным украинского Гидрометцентра, начало февраля будет не по-зимнему теплым с плюсовой температурой, говорится в сюжете "Завтрака с 1+1".

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Однако такая оттепель продлится недолго – ее сменят резкие морозы до -15 градусов. На севере и западе Украины будет еще холоднее.

Но мерзнуть долго не придется - середина февраля будет с умеренной температурой: ночью до -3 градусов, а днем до 1 градуса выше нуля.

А вот по мнению народных синоптиков, скорой весны ждать не стоит. Снег хоть и растает, но зимняя прохлада задержится еще и в начале марта.

Как рассказывала синоптик Наталка Диденко, в ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода с туманами и небольшим дождем.